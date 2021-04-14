Королева Елизавета II вернулась к работе после смерти супруга
Отметим, что все члены монаршей семьи соблюдают траур в течение двух недель, "выполняя обязательства, соответствующие обстоятельствам".
Фото © ТАСС / PA
Спустя четыре дня после смерти супруга, принца Филиппа, королева Великобритании Елизавета II вернулась к своим рабочим обязанностям. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, накануне королева приняла участие в церемонии выхода на пенсию бывшего лорда-камергера, графа Уильяма Пила. Он был ответственен за хозяйственную часть королевского дома. Отмечается, что теперь его пост займёт экс-глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.
Добавим, что национальный траур в стране продлится восемь дней, до даты похорон принца Филиппа. В то же время все члены королевской семьи соблюдают траур в течение двух недель, "выполняя обязательства, соответствующие обстоятельствам".
Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля.
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