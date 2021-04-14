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Королева Елизавета II вернулась к работе после смерти супруга

Отметим, что все члены монаршей семьи соблюдают траур в течение двух недель, "выполняя обязательства, соответствующие обстоятельствам".

14 апреля 2021, 14:02
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Спустя четыре дня после смерти супруга, принца Филиппа, королева Великобритании Елизавета II вернулась к своим рабочим обязанностям. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным издания, накануне королева приняла участие в церемонии выхода на пенсию бывшего лорда-камергера, графа Уильяма Пила. Он был ответственен за хозяйственную часть королевского дома. Отмечается, что теперь его пост займёт экс-глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.

Добавим, что национальный траур в стране продлится восемь дней, до даты похорон принца Филиппа. В то же время все члены королевской семьи соблюдают траур в течение двух недель, "выполняя обязательства, соответствующие обстоятельствам".

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Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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