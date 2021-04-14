Чужие шашлыки: как готовят мясо на углях в других странах

На днях на портале Sina один китайский блогер поделился рецептами русской кухни и отдельное внимание уделил шашлыкам. Автора удивил размер порций.

"Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, оно запекается на стальных шампурах", — пишет блогер.

Но в других странах мясные блюда на углях порой ничуть не меньше.

Чураско из Бразилии

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В огромной печи на шомполах или решётке запекают сразу до 20 видов мяса. Стейки, филе, рёбра, бекон, сердечки, шейки — всё зависит от фантазии повара. Когда блюдо готово, его выносят гостям и большим ножом отрезают каждому участнику вечеринки по небольшому кусочку каждого вида мяса.

Бразильцы едят чураско с соусом чимичурри, который готовится из свежих овощей и фруктов.

Калуа на Гавайях

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Блюдо готовится из поросёнка, которого кладут в яму в песке между камнями, а вокруг него разжигают огонь. "Калуа" переводится как "чёрная дыра". Отсюда и такой необычный способ приготовления.

Когда земля нагревается, пламя тушат водой. Яма превращается в огромную пароварку, внутри которой поросёнок доходит до готовности.

Якитори в Японии

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Сладкий соевый соус терияки, небольшие кусочки мяса, поджаренные на углях, где маленькие шампурчики выстроены в ряд, подобно счётам, — это якитори. Традиционный шашлычок в Японии.

Блюдо может быть приготовлено из свинины, говядины или курицы. Причём в ход идут не только филейные части, но и кожа, сердечки и потроха.

Сувлаки в Греции

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Особенность греческого шашлыка в том, что он готовится на деревянных шпажках, на которые нанизывается говядина или баранина. Но главное в блюде — совсем не мясо, а его сопровождение: горячая лепёшка, ассорти соусов, свежий лук и рубленые сочные помидоры.

Для самых голодных дополнительно обжаривается картофель и нарезается овощной салат, обильно политый оливковым маслом.

Сатай из Малайзии

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Мелко нарезанная курица, обжаренная на углях, не является в Малайзии самостоятельным блюдом. Шашлычки добавляются к другим азиатским закускам и сопровождаются соусом из арахиса.

Асадо в Аргентине

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На плоском гриле обжариваются гигантские куски мяса. Например, любимый размер аргентинцев — стейк чоризо. В высоту он не меньше шести сантиметров, а диаметром — с целую тарелку.

Асадо готовится из расчёта полкило мяса на человека, подаётся с хлебом, зелёным салатом и красным вином.

Ранее Лайф делился шестью уникальными рецептами шашлыка, которые не навредят фигуре. Так, подорожавшую курицу и жирную свинину можно заменить диетическим кроликом. Его рекомендуется мариновать в свежих томатах или томатной пасте.

Понадобится три-четыре луковицы — их режем кольцами, три томата или три столовые ложки томатной пасты, разведённые в стакане воды, соль, специи, чайная ложка девятипроцентного уксуса. Смешиваем и выливаем на заранее нарезанные кусочки мяса.

Мариновать необходимо не менее пяти часов. Поэтому лучше начать готовить кролика с вечера, чтобы мясо хорошо промариновалось за ночь. Жарить нужно около 40 минут, каждые пять минут переворачивать и поливать остатками маринада, чтобы получилось ещё сочнее.

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