Стало известно, как Елизавета II отнеслась к решению беременной Меган Маркл не приезжать на похороны принца Филиппа
Ранее врачи рекомендовали супруге принца Гарри воздержаться от авиаперелётов из-за её положения.
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Королева Великобритании Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Меган Маркл не приезжать на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает журнал People.
Супруг Маркл, принц Гарри, вернулся к семье и сейчас находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж. Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские находились в "постоянном контакте" с королевой после смерти её мужа. Врачи же рекомендовали Меган воздержаться от авиаперелётов из-за беременности.
Несмотря на утверждения американских таблоидов о том, что Маркл просто не захотела быть в центре внимания, источники в Британии утверждают, что королева сказала невестке, что понимает причины её отказа приезжать.
Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля. Однако королева уже вернулась к своей работе.
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