Стало известно, как Елизавета II отнеслась к решению беременной Меган Маркл не приезжать на похороны принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II с пониманием отнеслась к решению Меган Маркл не приезжать на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает журнал People.

Супруг Маркл, принц Гарри, вернулся к семье и сейчас находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж. Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские находились в "постоянном контакте" с королевой после смерти её мужа. Врачи же рекомендовали Меган воздержаться от авиаперелётов из-за беременности.

Несмотря на утверждения американских таблоидов о том, что Маркл просто не захотела быть в центре внимания, источники в Британии утверждают, что королева сказала невестке, что понимает причины её отказа приезжать.

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