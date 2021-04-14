Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру
Возгорание произошло днём 12 апреля, с ним не удавалось справиться около суток. Один сотрудник МЧС погиб.
Фото © LIFE
Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества пожарных, участвовавших в тушении возгорания на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Один из них удостоен награды посмертно.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в сообщении.
Список награждённых:
- Белецкий Илья Константинович — прапорщик внутренней службы (посмертно);
- Соколов Антон Эдуардович — лейтенант внутренней службы;
- Старковский Борис Николаевич — прапорщик внутренней службы.
Кроме того, ордена посмертно удостоен лейтенант внутренней службы Константин Старцев, по данным МЧС, он погиб 10 апреля при тушении пожара в частном доме в Асбесте.
Как сообщал Лайф, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его удалось быстро потушить, а вот сама мануфактура горела более суток.
По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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