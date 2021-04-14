Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча на детском турнире в Белгородской области — видео
Вероятно, причиной произошедшего стала победа одной из команд со счётом 7:4. Арбитрам с трудом удалось успокоить спортсменов.
Массовая драка хоккеистов произошла на детском турнире. Видео © VK / "Мой и твой Воронеж" / "Воронеж VRN"
Массовая драка юных хоккеистов произошла на детском турнире в Старом Осколе Белгородской области между украинской командой "Дизель" и "Созвездием" из Воронежа.
На кадрах видно, что после финальной сирены, ознаменовавшей победу "Созвездия" со счётом 7:4, спортсмены устроили на льду потасовку с участием практически всех членов команд. Противники били друг друга кулаками, а также валили на лёд. Вероятно, исход игры и стал причиной конфликта. Арбитрам с трудом удалось разнять ребят.
Как рассказал у себя на странице один из игроков воронежской команды, в итоге они заняли в турнире третье место.
Ранее Лайф рассказывал, что футбольный матч в Испании завершился массовой дракой с участием болельщиков. Изначально потасовка завязалась на поле между игроками, однако через несколько мгновений на газон выбежали и фанаты.
Выбор редакции
$1 млн, чтобы остаться в НХЛ: Гусев потерял деньги ради нового шанса
Русский вышибала врезал сопернику клюшкой и зарубился с целой командой
Жертва — прокурор, преступники — неудачники: нелепую попытку ограбления пресекли в Москве
Разработчики "Спутника V" готовы помочь другим производителям вакцин с технологией очистки
Елизавета II с пониманием отнеслась к решению беременной Меган Маркл не приезжать на похороны принца Филиппа
Комментариев: 0