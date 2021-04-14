Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча на детском турнире в Белгородской области — видео

Массовая драка юных хоккеистов произошла на детском турнире в Старом Осколе Белгородской области между украинской командой "Дизель" и "Созвездием" из Воронежа.

На кадрах видно, что после финальной сирены, ознаменовавшей победу "Созвездия" со счётом 7:4, спортсмены устроили на льду потасовку с участием практически всех членов команд. Противники били друг друга кулаками, а также валили на лёд. Вероятно, исход игры и стал причиной конфликта. Арбитрам с трудом удалось разнять ребят.

Как рассказал у себя на странице один из игроков воронежской команды, в итоге они заняли в турнире третье место.

Ранее Лайф рассказывал, что футбольный матч в Испании завершился массовой дракой с участием болельщиков. Изначально потасовка завязалась на поле между игроками, однако через несколько мгновений на газон выбежали и фанаты.

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