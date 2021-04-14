Автора фейка о пожаре в "Зимней вишне" заочно приговорили к 6 годам за пропаганду терроризма

Украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за пропаганду терроризма. Об этом сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета РФ. Скандальный блогер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Сам Кувиков объявлен в международный розыск.

"Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершении накануне террористического акта в здании регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области, опубликовал в сети Интернет видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания", — отмечается в сообщении ведомства.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело, по которому пранкеру Кувикову — Вольнову грозит заочное наказание. Как уже сообщал Лайф, за ним числится преступление по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Пранкер сам признавался в том, что нарочно запустил фейк о "300 жертвах" пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, чтобы "нагнать максимальный градус накала".

Mash также сообщал, что проблемы с законом есть не только у пранкера, но и у его двоюродного брата. Весной 2018 года его родственник подозревался в продаже детского порно. Стасом Кувиковым занимались следственные органы Архангельска, но чем закончилось дело, неизвестно.

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