Эрдоган: Конвенция Монтрё не будет распространяться на канал "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которая регулирует сроки нахождения в Чёрном море военных судов нечерноморских государств.

"Нет ни малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё — это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет", — сказал Эрдоган.

Проект создания нового канала "Стамбул" предполагает строительство новой морской артерии в обход Босфора, он позволит уменьшить транспортную нагрузку на пролив. Ранее Анкара уже утвердила план строительства "Стамбула" — он пройдёт параллельно Босфору и соединит Мраморное море с Чёрным. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна не откажется от Конвенции Монтрё в связи со строительством канала.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом для военных кораблей нечерноморских государств устанавливаются ограничения по классу и сроку пребывания в Чёрном море (тоннаж не должен превышать 30 тысяч, срок — не более 21 суток). При этом черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса, условие — предварительное уведомление властей Турции.



Авторы