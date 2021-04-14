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Пашинян озвучил сроки ухода в отставку

При этом для сохранения всех протокольных мероприятий он будет дважды выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

14 апреля 2021, 14:29
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте республики заявил, что уйдёт в отставку в течение последних десяти дней апреля.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики", — сказал глава кабмина.

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Пашинян отметил, что для сохранения всех протокольных мероприятий он будет дважды выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра, однако его не изберут. Парламент распустится, и 20 июня состоятся выборы.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. При этом он останется исполняющим обязанности премьера. А позже сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

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Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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