Пашинян озвучил сроки ухода в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте республики заявил, что уйдёт в отставку в течение последних десяти дней апреля.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики", — сказал глава кабмина.

Пашинян отметил, что для сохранения всех протокольных мероприятий он будет дважды выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра, однако его не изберут. Парламент распустится, и 20 июня состоятся выборы.

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