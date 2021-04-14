Жертва — прокурор, преступники — неудачники: нелепую попытку ограбления пресекли в Москве

По данным Лайфа, поздно вечером сотрудник Генпрокуратуры Дмитрий Я. возвращался из аптеки на Краснодонской улице в районе Люблино. К нему подошли трое мужчин и, угрожая ножом, потребовали деньги и телефон. Дмитрий оказался не из робкого десятка. На провокацию он не повёлся и прямо на глазах у злоумышленников начал звонить в полицию.