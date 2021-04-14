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Категорий: 18

Жертва — прокурор, преступники — неудачники: нелепую попытку ограбления пресекли в Москве

В этой истории с самого начала всё пошло не так. Сперва незадачливые "громилы" в буквальном смысле не на того напали, а когда потерпевший у них на глазах позвонил в полицию, они продолжили разгуливать на соседней улице, где их и поймали.

14 апреля 2021, 15:18

По данным Лайфа, поздно вечером сотрудник Генпрокуратуры Дмитрий Я. возвращался из аптеки на Краснодонской улице в районе Люблино. К нему подошли трое мужчин и, угрожая ножом, потребовали деньги и телефон. Дмитрий оказался не из робкого десятка. На провокацию он не повёлся и прямо на глазах у злоумышленников начал звонить в полицию.

Незадачливых грабителей сняли камеры видеонаблюдения.

Видео © LIFE

Но ещё более непредсказуемой оказалась реакция самих грабителей. Почувствовав, что запахло жареным, они оставили свою жертву в покое, но продолжили разгуливать неподалёку. Прибывшие на место полицейские довольно быстро разыскали и задержали странную троицу. Потерпевший своих незадачливых обидчиков опознал.

В Екатеринбурге продавщица скрутила грабителя-неудачника, напавшего на неё с ножом — видео

В Екатеринбурге продавщица скрутила грабителя-неудачника, напавшего на неё с ножом — видео

Ранее Лайф рассказывал о грабителе-неудачнике, который не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери. А в Саратове пенсионер со стулом выгнал такого же недотёпу из офиса микрозаймов.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров

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