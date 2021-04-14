В Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 28-летнего участкового и замначальника факультета по работе с личным составом института Росгвардии. Как сообщил Лайфу источник, обоих подозревают во взяточничестве.

Всё началось с того, что некий 27-летний парень хотел поступить в институт Росгвардии в Северной столице. Помочь ему вызвался новоиспечённый участковый, но потребовал за это с абитуриента 800 тысяч рублей. Однако такие условия парня не устроили — он написал заявление в МВД.

Для того чтобы поймать молодого участкового с поличным, силовикам пришлось провести "оперативный эксперимент". Так, абитуриент встретился с правоохранителем и передал ему нужную сумму. После этого, по словам источника, оперативники дождались, когда злоумышленник передаст денежный компромат своему подельнику — 54-летнему полковнику, который занимает пост замначальника факультета института Росгвардии. В результате обоих поймали при передаче денег.

По словам задержанного сотрудника вуза, следующим звеном цепочки является якобы глава института. Однако эту информацию сейчас проверяет ФСБ.

Отмечается, что в отношении молодого участкового возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", а в отношении самого полковника — по статье "Получение взятки". Расследование дела ещё продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске начальника отдела полиции задержали за взятку в полмиллиона рублей. Правоохранителя поймали с поличным при получении средств.

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