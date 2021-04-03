Пользователей Сети довёл до истерики кот, окрас которого подарил ему самую нелепую чёлку гопника

Фото усатого появились в том числе на Reddit и в "Фейсбуке", а затем разлетелись и по другим платформам. На кадрах кот предстал, смущённо глядя в камеру снизу вверх. При этом серые пятна на его белой мордочке расположились таким образом, что напоминали "чёлку гопника" и причёску героя из фильма "Тупой и ещё тупее", на что не могли не обратить внимание пользователи. Они отметили, что парней с такой причёской всё ещё можно встретить на сайтах знакомств. А в детстве и вовсе мало кому удалось избежать такой стрижки, когда её делает тебе мама.