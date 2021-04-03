Пользователей Сети довёл до истерики кот, окрас которого подарил ему самую нелепую чёлку гопника
Судя по выражению мордочки, пушистик и сам такому раскладу не рад.
Кадр из фильма "Тупой и ещё тупее"
Какими только окрасами не награждала питомцев природа. Хвостатые щеголяют с пятнышками в виде смешных усов, бровей и даже сердечек. Но этому коту приготовили сюрприз поинтереснее. Окрас пушистика выглядит таким образом, словно ему сделали самую нелепую стрижку на свете.
Фото © Facebook / Hazlinda Suliman
Фото усатого появились в том числе на Reddit и в "Фейсбуке", а затем разлетелись и по другим платформам. На кадрах кот предстал, смущённо глядя в камеру снизу вверх. При этом серые пятна на его белой мордочке расположились таким образом, что напоминали "чёлку гопника" и причёску героя из фильма "Тупой и ещё тупее", на что не могли не обратить внимание пользователи. Они отметили, что парней с такой причёской всё ещё можно встретить на сайтах знакомств. А в детстве и вовсе мало кому удалось избежать такой стрижки, когда её делает тебе мама.
Фото © Facebook / Hazlinda Suliman. Кадр из фильма "Тупой и ещё тупее"
Всё, что я вижу, — это Джима Керри из "Тупого и ещё тупее"
Вы уверены, что это не подборка фотографий из профиля знакомств в России?
Ему не хватает спортивного костюма "Адидас"
Да у каждого британского парня была такая стрижка, клянусь, ха-ха-ха
WOW-animals
Кот окружил заботой папу хозяйки, как только понял, что у того рак — трогательное видео о дружбе
сегодня в 14:00
Кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь, и это видео растопит любое сердце
вчера в 06:59
Больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли — видео
1 апреля, 08:58
Выбор редакции
Кот окружил заботой папу хозяйки, как только понял, что у того рак — трогательное видео о дружбе
Рэмбо с хвостом и лапами: бездомный котёнок вступил в драку с семью собаками и выжил — видео
Как родные и друзья Анастасии Заворотнюк поздравили её с юбилеем
В Москве такси столкнулось с машиной каршеринга, погибло два человека
В Госдуме оценили заявления главы Минобороны Германии о "росте вызовов" из-за России
Комментариев: 0