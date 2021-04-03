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Пользователей Сети довёл до истерики кот, окрас которого подарил ему самую нелепую чёлку гопника

Судя по выражению мордочки, пушистик и сам такому раскладу не рад.

3 апреля 2021, 16:00

Кадр из фильма "Тупой и ещё тупее"

Какими только окрасами не награждала питомцев природа. Хвостатые щеголяют с пятнышками в виде смешных усов, бровей и даже сердечек. Но этому коту приготовили сюрприз поинтереснее. Окрас пушистика выглядит таким образом, словно ему сделали самую нелепую стрижку на свете.

Фото © Facebook / Hazlinda Suliman

Фото © Facebook / Hazlinda Suliman

Фото усатого появились в том числе на Reddit и в "Фейсбуке", а затем разлетелись и по другим платформам. На кадрах кот предстал, смущённо глядя в камеру снизу вверх. При этом серые пятна на его белой мордочке расположились таким образом, что напоминали "чёлку гопника" и причёску героя из фильма "Тупой и ещё тупее", на что не могли не обратить внимание пользователи. Они отметили, что парней с такой причёской всё ещё можно встретить на сайтах знакомств. А в детстве и вовсе мало кому удалось избежать такой стрижки, когда её делает тебе мама.

Фото © Facebook / Hazlinda Suliman. Кадр из фильма "Тупой и ещё тупее"

Фото © Facebook / Hazlinda Suliman. Кадр из фильма "Тупой и ещё тупее"

Всё, что я вижу, — это Джима Керри из "Тупого и ещё тупее"

dinosuitgirl

Вы уверены, что это не подборка фотографий из профиля знакомств в России?

Scribb74

Ему не хватает спортивного костюма "Адидас"

SarahPallorMortis

Да у каждого британского парня была такая стрижка, клянусь, ха-ха-ха

wasteyute242

Эта собака похожа на фотошоп из-за редкого синдрома, но за пару минут она способна очаровать любого

Эта собака похожа на фотошоп из-за редкого синдрома, но за пару минут она способна очаровать любого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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