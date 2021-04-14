Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Не успел проскочить: в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем — видео момента

По словам очевидцев аварии, в салоне машины находился только водитель. Он не пострадал.

14 апреля 2021, 16:14

В Самаре водитель внедорожника не пропустил трамвай и снёс фонарный столб. Видео © LIFE

Водитель внедорожника в Самаре решил, что успеет пролететь перед надвигающимся трамваем, прибавив скорости. Однако попытка мужчины оказалась неудачной — от удара машину перевернуло и выбросило в фонарный столб.

Инцидент произошёл вечером 14 апреля на пересечении улиц Советской и Енисейской. По словам очевидцев, водитель был в машине один и каким-то чудом не пострадал. Информации о других пострадавших в оперативные службы не поступало.

В Сочи иномарка влетела на крышу "нивы" после столкновения — видео момента

В Сочи иномарка влетела на крышу "нивы" после столкновения — видео момента

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль почти успевает проскочить через рельсы, но трамвай задевает машину, отчего она, перевернувшись, пролетает дальше по улице, поднимая облако пыли и снеся фонарный столб. После столкновения водитель общественного транспорта остановился.

Ранее Лайф показал, как в Петербурге отец с маленьким сыном едва успел отскочить от несущегося автомобиля. По словам мужчины, всё случилось на автомате: он увидел движущийся автомобиль, схватил ребёнка и отбежал в сторону.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сломал челюсть и помял несколько авто: рэпер Yung Trappa на машине каршеринга попал в серьёзное ДТП — видео

сегодня в 16:07

Тушат двумя поездами: один человек пострадал в крупном пожаре на складе резины под Самарой — видео

5 апреля, 19:11

Жертва — прокурор, преступники — неудачники: нелепую попытку ограбления пресекли в Москве

сегодня в 15:18
Life

Новый антирекорд: В Турции суточный прирост заболевших коронавирусом впервые превысил 60 тысяч

сегодня в 16:58

В Петербурге и Ленобласти стали чаще пропадать подростки

сегодня в 16:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1