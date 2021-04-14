Не успел проскочить: в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем — видео момента

В Самаре водитель внедорожника не пропустил трамвай и снёс фонарный столб. Видео © LIFE

Водитель внедорожника в Самаре решил, что успеет пролететь перед надвигающимся трамваем, прибавив скорости. Однако попытка мужчины оказалась неудачной — от удара машину перевернуло и выбросило в фонарный столб.

Инцидент произошёл вечером 14 апреля на пересечении улиц Советской и Енисейской. По словам очевидцев, водитель был в машине один и каким-то чудом не пострадал. Информации о других пострадавших в оперативные службы не поступало.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль почти успевает проскочить через рельсы, но трамвай задевает машину, отчего она, перевернувшись, пролетает дальше по улице, поднимая облако пыли и снеся фонарный столб. После столкновения водитель общественного транспорта остановился.

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