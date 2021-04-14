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Сломал челюсть и помял несколько авто: рэпер Yung Trappa на машине каршеринга попал в серьёзное ДТП — видео

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, отмечается, что он не был пьян.

14 апреля 2021, 16:07

Рэпер Yung Trappa попал в ДТП на машине каршеринга и лишился зубов. Видео © VK / "Тихое место"

Рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, влетев в другого участника движения.

Музыкант находился за рулём автомобиля каршеринга, не справился с управлением и влетел в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованной машины сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла. Отмечается, что авария произошла накануне, 13 апреля.

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На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, как исполнитель после инцидента сидит на асфальте возле лужи крови. Рядом с ним находится мужчина с бутылкой воды. Сам музыкант при этом заявляет, что не был пьян. В МВД подтвердили Лайфу, что водитель был трезв.

Самого Ширяева доставили в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести со сломанной челюстью. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении.

Как стало известно Лайфу, повреждения из-за столкновения получил ещё один автомобиль — припаркованная "Лада Ларгус". Её водитель и обратился к правоохранителям. Сообщается, что сам рэпер ничего не поясняет полицейским по поводу случившегося.

В "Инстаграме" Владислав опубликовал короткую сториз с надписью: "Я в порядке".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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