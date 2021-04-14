Сломал челюсть и помял несколько авто: рэпер Yung Trappa на машине каршеринга попал в серьёзное ДТП — видео
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, отмечается, что он не был пьян.
Рэпер Yung Trappa попал в ДТП на машине каршеринга и лишился зубов. Видео © VK / "Тихое место"
Рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, влетев в другого участника движения.
Музыкант находился за рулём автомобиля каршеринга, не справился с управлением и влетел в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованной машины сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла. Отмечается, что авария произошла накануне, 13 апреля.
На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, видно, как исполнитель после инцидента сидит на асфальте возле лужи крови. Рядом с ним находится мужчина с бутылкой воды. Сам музыкант при этом заявляет, что не был пьян. В МВД подтвердили Лайфу, что водитель был трезв.
Самого Ширяева доставили в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести со сломанной челюстью. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении.
Как стало известно Лайфу, повреждения из-за столкновения получил ещё один автомобиль — припаркованная "Лада Ларгус". Её водитель и обратился к правоохранителям. Сообщается, что сам рэпер ничего не поясняет полицейским по поводу случившегося.
В "Инстаграме" Владислав опубликовал короткую сториз с надписью: "Я в порядке".
Ранее Лайф рассказывал, как блогершу Настю Ивлееву на "ламборгини" оштрафовали сотрудники ГИБДД. А до этого она лишилась любимого "ламборгини". Инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца.
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