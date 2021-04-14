Российские губернаторы рассказали об успехах реализации пилотных социальных проектов — видео
Чиновники обсудили вопросы доступности и качества социальных услуг, а также внедрения цифровых технологий в жизнь.
Российские губернаторы рассказали об успехах реализации пилотных социальных проектов. Видео © LIFE
Сразу несколько губернаторов ряда российских регионов, где были реализованы различные пилотные социальные проекты, приняли участие в совещании по подготовке совместного заседания президиума Госсовета РФ и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) по социальным вопросам.
"Я очень рад, что Кузбасс вошёл в состав пилотных регионов и что мы работаем над очень узкой, но важной задачей — образование", — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
По его словам, среди местных жителей региона особый интерес возник к теме дошкольного образования. Так, правительство региона предложило гражданам записаться в детские сады через сайт "Госуслуги". В итоге произошла массовая регистрация родителей (около 2 миллионов 300 тысяч человек), которые хотят следить за очередью в дошкольные учреждения, а также выполнять другие удобные опции с помощью портала.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, чей регион отвечал за тему "Здравоохранение", считает, что для удобства пользования медицинскими услугами важны три фактора. В частности, речь идёт о клиентоориентированности, персональном подходе, а также следует учитывать факт удовлетворённости медуслугами. Лимаренко отметил, что во всех медучреждениях должна быть внедрена так называемая технология бережливой поликлиники — система выстроена таким образом, что позволяет пациентам не сидеть долго в очередях, записываться на приём с помощью цифровизации и прочее.
А Нижегородская область была одним из пилотных регионов по направлению соцобслуживания во всех сферах. Так, глава региона Глеб Никитин заявил, что бережливые технологии осуществляют оптимизацию работы социальной сферы.
"Были разобраны конкретные жизненные ситуации за пилотный период — в нашем случае получить пособие на ребёнка или получить надомное обслуживание пожилых граждан. Например, в Нижегородской области было выявлено, что шесть дней — это срок получения надомного обслуживания. Была выработана позиция, чтобы целевой процесс был два дня. На самом деле можно надеяться на большее, но мы должны двигаться постепенно", — сказал Никитин.
Глава Новгородской области Андрей Никитин в свою очередь сообщил, что за прошедший год пандемии правительством было принято много важных решений, обеспечивающих социальную поддержку. И важно, чтобы власти гарантировали гражданам удобство пользования ими.
"Цель нашего мероприятия — сделать так, чтобы не плодить лишнее количество бумаг", — добавил он.
Напомним, комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению Владимира Путина. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространённые жизненные ситуации, например запись ребёнка в детский сад, получение амбулаторной или стационарной медицинской помощи, организация социального обслуживания для пожилого родственника или поиск работы через центр занятости.
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