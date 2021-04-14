Министр обороны Украины обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в Крыму

Глава украинского Минобороны Андрей Таран утверждает, что Россия готовится хранить ядерное оружие в Крыму. С таким заявлением он выступил в среду, выступая по видеосвязи перед Комитетом Европарламента по вопросам обороны и безопасности.

"Инфраструктура Крыма готовится к потенциальному хранению ядерного оружия. Само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может вызвать целый ряд сложных политических, юридических и моральных проблем", — проинформировал он, не приводя при этом каких-либо доказательств.

За год до этого бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, выступая на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси, также жаловался на "милитаризацию Крымского полуострова". В частности, он заявлял, что Россия могла разместить в регионе ядерное оружие, что, по его словам, является прямым "показанием" для усиления санкций со стороны Запада.

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