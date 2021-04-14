Министр обороны Украины обвинил Россию в планах разместить ядерное оружие в Крыму
Этой байке уже не первый год. Ранее с аналогичными заявлениями выступали бывший глава МИД Павел Климкин и экс-спикер Рады Андрей Парубий.
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Глава украинского Минобороны Андрей Таран утверждает, что Россия готовится хранить ядерное оружие в Крыму. С таким заявлением он выступил в среду, выступая по видеосвязи перед Комитетом Европарламента по вопросам обороны и безопасности.
"Инфраструктура Крыма готовится к потенциальному хранению ядерного оружия. Само присутствие ядерных боеприпасов на полуострове может вызвать целый ряд сложных политических, юридических и моральных проблем", — проинформировал он, не приводя при этом каких-либо доказательств.
Отметим, что Киев неоднократно выступал с аналогичными заявлениями на международных площадках. В 2018 году бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о планах возглавляемого им ведомства подготовить отдельный проект резолюции Генассамблеи ООН о "милитаризации Крыма", поскольку Киев подозревает Москву в размещении ядерного оружия на полуострове. В Госдуме в тот раз объяснили его заявление страхом и отметили, что Киев "ещё и мёртвых с косами вдоль дороги узрит".
За год до этого бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, выступая на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси, также жаловался на "милитаризацию Крымского полуострова". В частности, он заявлял, что Россия могла разместить в регионе ядерное оружие, что, по его словам, является прямым "показанием" для усиления санкций со стороны Запада.
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