В Visa и Mastercard оценили слова о возможности отключения в России
Обе компании работают на территории РФ уже очень долго время.
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Платёжные системы Visa и Mastercard продолжают работать в России в обычном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский подчеркнул, что организация ведёт бизнес в РФ уже более 20 лет, российские банки выпустили более 100 миллионов карт с этой платёжной системой, которыми пользуются граждане страны.
"Компания является социально значимой платёжной системой, и все операции по российским картам надёжно обрабатываются в НСПК", — подчеркнул Малиновский.
В свою очередь, в Visa напомнили, что компания работает в России более 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики, а также привносит на рынок РФ современные платёжные технологии и решения.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не исключили возможности отключения России от Visa и MasterCard. Там напомнили, что в качестве альтернативы в РФ есть система "Мир", которая со временем приобретёт глобальный формат. Однако в Центробанке сообщили, что не видят рисков для подобных действий. При этом регулятор намерен продолжить развитие отечественных сервисов и систем.
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