Новый антирекорд: в Турции суточный прирост заболевших коронавирусом впервые превысил 60 тысяч

Турецкий Минздрав зафиксировал рекордный за весь период пандемии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, в стране заболело более 62 тысяч человек. Таким образом, общее число умерших от ковида в Турции составляет 34 734 человека, а число инфицированных перевалило за отметку в 4 миллиона.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган ужесточил ковидные ограничения на всей территории страны. Прежде всего увеличивается время комендантского часа в стране. В будни он начнёт действовать с 19:00 до 05:00 (до этого — с 21:00). В указанное время запрещено перемещаться между городами. В выходные комендантский час продолжится в прежнем формате.