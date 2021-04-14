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Новый антирекорд: в Турции суточный прирост заболевших коронавирусом впервые превысил 60 тысяч

Таким образом, общее число умерших от ковида в стране составляет 34 734 человека, а число инфицированных перевалило за отметку в 4 миллиона.

14 апреля 2021, 16:58
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Турецкий Минздрав зафиксировал рекордный за весь период пандемии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, в стране заболело более 62 тысяч человек. Таким образом, общее число умерших от ковида в Турции составляет 34 734 человека, а число инфицированных перевалило за отметку в 4 миллиона.

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"За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 новых случаев заражения. Умерло 279 человек", — отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган ужесточил ковидные ограничения на всей территории страны. Прежде всего увеличивается время комендантского часа в стране. В будни он начнёт действовать с 19:00 до 05:00 (до этого — с 21:00). В указанное время запрещено перемещаться между городами. В выходные комендантский час продолжится в прежнем формате.

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Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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