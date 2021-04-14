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Джен Псаки поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Одиозный пресс-секретарь Белого дома выступила за стабильное и взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

14 апреля 2021, 17:16
<p>Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL </p>

Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL

Вашингтон хочет стабилизировать отношения с Москвой, и готовящаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы тому поспособствовать. Об этом заявила на брифинге для журналистов в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что телефонный разговор двух лидеров, который состоялся во вторник, можно назвать конструктивным.

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"Наша задача в США — иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе",  подытожила она.

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Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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