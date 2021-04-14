Джен Псаки поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Одиозный пресс-секретарь Белого дома выступила за стабильное и взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.
Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL
Вашингтон хочет стабилизировать отношения с Москвой, и готовящаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы тому поспособствовать. Об этом заявила на брифинге для журналистов в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что телефонный разговор двух лидеров, который состоялся во вторник, можно назвать конструктивным.
"Наша задача в США — иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе", — подытожила она.
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Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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