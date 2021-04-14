Джен Псаки поделилась ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Вашингтон хочет стабилизировать отношения с Москвой, и готовящаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы тому поспособствовать. Об этом заявила на брифинге для журналистов в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что телефонный разговор двух лидеров, который состоялся во вторник, можно назвать конструктивным.