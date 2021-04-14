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В Росстате назвали число бедных россиян по итогам 2020 года

Показатель снизился на 0,2 п.п. по сравнению с 2019 годом.

14 апреля 2021, 17:35
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным итогам 2020 года, составило 17,8 миллиона человек (12,1% населения). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

"Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п.п., или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в IV квартале 2020 года количество бедных россиян уменьшилось до 13,5 миллиона и составило 9,2% от всего населения. При этом в III квартале оно составляло 18,8 миллиона. В Росстате пояснили, что снижение связано с ростом доходов благодаря программам социальной поддержки. Так, общий объём выплат в IV квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей. Это на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года, и соответствует объёмам III квартала 2020 года.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил о разработке Правительством РФ нового критерия бедности. В нём будет учитываться новый порядок определения прожиточного минимума, который, по мнению Кудрина, является рациональным и позволяет определить уровень бедности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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