Суд арестовал гендиректора Невской мануфактуры по делу о пожаре
Сам фигурант уголовного дела просил отправить его под домашний арест или запретить определённые действия.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева по делу о смертельном пожаре на предприятии. Под стражей он проведёт два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 11.06.2021", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сам Макеев просил у суда отправить его под домашний арест или запретить определённые действия. Он также заявил, что не признаёт вину в пожаре.
Ранее Лайф рассказывал, что по делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
Как сообщал Лайф, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его удалось быстро потушить, а вот сама мануфактура горела более суток.
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