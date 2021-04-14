Суд арестовал гендиректора Невской мануфактуры по делу о пожаре

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева по делу о смертельном пожаре на предприятии. Под стражей он проведёт два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 11.06.2021", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Макеев просил у суда отправить его под домашний арест или запретить определённые действия. Он также заявил, что не признаёт вину в пожаре.

Ранее Лайф рассказывал, что по делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".

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