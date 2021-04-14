"Любой поступил бы так же": Лайф пообщался с сотрудниками ДПС из Кемерова, спасшими людей из пожара

Сотрудники ДПС рассказали, как спасали людей из пожара в Кемерове. Видео © LIFE

В Кемерове два сотрудника ДПС спасли людей из горящего дома во время патрулирования одного из районов города. До приезда пожарных и медиков дорожные полицейские, используя подручные средства, делали всё возможное, чтобы не дать огню распространиться на соседние дома и постройки.

Инцидент произошёл в Рудничном районе города. В тот день автоинспекторы Евгений Шек и Игорь Кобзев увидели клубы чёрного дыма, поднимающиеся над частным сектором. Подъехав к горящему дому, правоохранители увидели в окне второго этажа девушку, которая звала на помощь. Офицеры нашли лестницу и помогли ей выбраться, а после бросились спасать мужчину, который оставался внутри полыхающего строения.

Фото © ГУ МВД России по Кемеровской области

В разговоре с Лайфом инспекторы рассказали, что не считают свой поступок героическим. По их мнению, так поступил бы каждый.

"За людей-то страшно, не бросишь же их в беде. Мне кажется, любой бы так поступил", — пояснил Игорь Кобзев.

К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС пожар обошёлся без жертв. Мужчину, которого вывели из огня, сразу госпитализировали с многочисленными ожогами. В настоящее время решается вопрос о поощрении отважных полицейских.

Ранее Лайф рассказывал, как на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до несчастного, нуждавшегося в помощи.

Авторы