"Она слабозагрязнённая": Академик РАН оценил планы властей Японии сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
Как утверждает специалист, та вода, которую японские власти хотят слить, "в пять раз чище, чем у нас питьевая". А проблема радиации является одним из фронтов гибридной войны.
Фото © ТАСС/EPA
Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов заявил, что радиационная вода с АЭС "Фукусима-1", которую власти Японии планируют сбрасывать в океан, является слабозагрязнённой. Эксперт также рассказал, опасна ли эта процедура для здоровья людей.
"Эта вода слабозагрязнённая. Так, чтобы было понятно: у японцев для сброса — 60 тысяч беккерелей на литр, у них сейчас в баках 120 тысяч беккерелей на литр. Японцы, перед тем как сбрасывать воду, обещают её очистить до 1,5 тысячи беккерелей на литр. Это питьевая вода по очень строгим японским нормам", — уточнил специалист в эфире радио "Комсомольская правда".
Большов добавил, в России норма составляет 7,5 тысячи беккерелей. По словам академика РАН, японцы "собираются сбрасывать воду, которая в пять раз чище, чем у нас питьевая".
Он также отметил, что у многих стран, включая Японию, население очень подозрительно относится к действиям властей и атомщиков в вопросах радиации и этим пользуются не очень добросовестные люди и компании. С помощью такого рычага они показывают собственную значимость и принижают конкурентов, это один из фронтов гибридной войны, которую государства ведут друг с другом, подчеркнул академик.
Напомним, ранее кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразили ряд стран, включая Китай, Южную Корею и Россию.
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