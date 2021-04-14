Шойгу рассказал, как белый медведь едва не сорвал манёвр ВМФ с синхронным всплытием атомных подлодок

Белый медведь чуть не сорвал манёвр с синхронным всплытием российских подводных атомных лодок в Арктике во время экспедиции Северного флота "Умка-2021". Об этом министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал во время заседания попечительского совета организации.

"К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг неё. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно", — сказал президент РГО.

Министр обороны добавил, что подлодка всё же пробила застывшую поверхность там, где и было запланировано. Толщина льда составляла полтора метра, все три субмарины всплыли в районе радиусом всего 300 метров.

Напомним, эта экспедиция проходила 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории. Она не имеет аналогов в истории российского ВМФ. Впервые три подводные лодки пробили арктический лёд и всплыли одновременно.

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