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Байден подтвердил решение о выводе войск из Афганистана и пригрозил "Талибану"

Планируется, что США и их союзники по НАТО начнут вывод 1 мая, а закончат к 20-летию теракта 11 сентября, то есть к осени этого года.

14 апреля 2021, 18:57

Фото © Пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с обращением, во время которого подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Вместе с этим он пригрозил "Талибану"*, что Штаты будут готовы ответить на атаки.

"США начнут окончательный вывод 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно", — заверил Байден.

Он добавил, что вывод войск будет проходить в координации с военными союзниками США. Все силы США, НАТО, других партнёров выйдут из Афганистана до 20-летия атак 11 сентября, заверил Байден, то есть до 11 сентября 2021 года.

"Талибан" должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнёров, используя все имеющиеся средства", — пригрозил при этом Байден.

Лайф рассказывал, что обо всём этом уже было известно ранее, но по информации СМИ. Байден теперь лишь официально подтвердил их сообщения.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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