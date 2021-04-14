В Москве презентовали форму олимпийской сборной России для Токио-2020 — видео

В Москве презентовали форму олимпийской сборной России для Токио-2020 © LIFE

В Москве представлена форма, в которой национальная команда выступит на Олимпийских играх в Токио. Коллекцию презентовали в павильоне "Космос". Одежда российских атлетов будет в сдержанных тонах. Цвета триколора выделяются на фоне белого, чёрного и серого. В презентации приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Олег Матыцин и российские спортсмены.

"Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов. Каждая из представленных моделей имеет своё назначение, мне понравилось абсолютно всё", — сказал Матыцин.

Поздняков же отметил, что представленный вариант формы сборной России является окончательным. По его словам, коллекция не разочаровала ни спортсменов, ни российских болельщиков.

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