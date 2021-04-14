НАТО вслед за США заявило о выводе войск из Афганистана

Страны НАТО в координации с США решили начать постепенный вывод войск из Афганистана 1 мая. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы все вместе сумели сделать так, что Афганистан более не является прибежищем для террористов, организующих теракты против наших стран. Мы сумели помочь созданию сил безопасности Афганистана, которых не существовало. Мы начинаем вывод сил операции "Решительная поддержка" к 1 мая, — отметил генсек НАТО.

По его словам, вывод войск пройдёт скоординировано и организовано. Все военные силы альянса покинут Афганистан в течение нескольких месяцев. При этом Столтенберг заметил, что вывод военнослужащих не означает прекращения поддержки. Генсек подчеркнул, что НАТО будет помогать жителям Афганистана, однако местные граждане "должны сами построить мир в своей стране". В альянсе также добавили, что любая атака "Талибана"* в ходе вывода войск из Афганистана "получит ответ".

Ранее президент США Джо Байден также подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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