Более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
Отмечается, что больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность".
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Более 140 тысяч человек подали заявки для участия в конкурсе управленцев "Лидеры России", который пройдёт в четвёртый раз. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
"Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировалось более 140,5 тысячи человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин — 72%, от женщин — 28%", — пояснил он журналистам.
По словам Комиссарова, больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность" — почти 48 тысяч. На втором и третьем месте — треки "Государственное управление" и "Информационные технологии" — более 32 тысяч и более 12 тысяч заявок соответственно. Наибольшее количество претендентов представляет Центральный федеральный округ (35,7%), далее идут Приволжский (16,6%), Северо-Западный (13,3%), Сибирский (9,5%), Уральский (9,4%), Южный (8,2%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,3%) федеральные округа, добавил руководитель конкурса.
Напомним, конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" по поручению президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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