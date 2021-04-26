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Более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

Отмечается, что больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность".

26 апреля 2021, 10:41
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Более 140 тысяч человек подали заявки для участия в конкурсе управленцев "Лидеры России", который пройдёт в четвёртый раз. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

"Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировалось более 140,5 тысячи человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин — 72%, от женщин — 28%", — пояснил он журналистам.

Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

По словам Комиссарова, больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность" — почти 48 тысяч. На втором и третьем месте — треки "Государственное управление" и "Информационные технологии" — более 32 тысяч и более 12 тысяч заявок соответственно. Наибольшее количество претендентов представляет Центральный федеральный округ (35,7%), далее идут Приволжский (16,6%), Северо-Западный (13,3%), Сибирский (9,5%), Уральский (9,4%), Южный (8,2%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,3%) федеральные округа, добавил руководитель конкурса.

Победитель конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода

Победитель конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода

Напомним, конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" по поручению президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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