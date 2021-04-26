Россия высылает сотрудника Посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима

Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Италии в России Федерико Пачифичи в качестве ответной меры на аналогичные действия Рима. Об этом сообщается на сайте российского МИД в понедельник. В сообщении говорится, что решение принято в ответ на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме".