Россия высылает сотрудника Посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима
31 марта карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Это и послужило причиной дипломатического скандала.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Италии в России Федерико Пачифичи в качестве ответной меры на аналогичные действия Рима. Об этом сообщается на сайте российского МИД в понедельник. В сообщении говорится, что решение принято в ответ на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме".
"Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", — отметили в МИДе.
Напомним, 31 марта карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ. Вскоре после скандала посла России Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, а следом стало известно, что Рим высылает двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу.
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