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В Кремле оценили вероятность помощи Индии, попавшей в "коронавирусный шторм"

В этой азиатской стране многие подхватившие ковид буквально задыхаются от нехватки кислорода, а тела умерших приходится сжигать прямо на улицах.

26 апреля 2021, 10:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В ближайшие дни может состояться телефонный разговор главы государства Владимира Путина с властями Индии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки в этой азиатской стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы весьма обеспокоены этими печальными новостями из Индии. Не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных и так далее, оперативных контактов между руководством России и Индии", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли РФ оказать помощь Индии.

Найдено объяснение резкому росту заболевших ковидом в Индии

Найдено объяснение резкому росту заболевших ковидом в Индии

При этом Песков отметил, что пока со стороны индийских властей не поступало каких-либо просьб о помощи в связи с резким ростом числа заболевших ковидом.

Как уже ранее писал Лайф, Индия сейчас переживает пик заражений коронавирусом. В клиниках по всей стране остро не хватает коек и медицинского кислорода. Только 23 апреля от нехватки кислорода умерло не менее 25 человек. Врачи объявили, что не могут оказать медицинскую помощь такому количеству инфицированных. Отмечается, что в стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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