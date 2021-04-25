"Буря потрясла нацию": В Индии заявили о "коронавирусном шторме"
В клиниках по всей стране остро не хватает коек и медицинского кислорода.
Фото © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, комментируя новый антирекорд по числу заражённых за сутки, заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм".
"Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию", — приводит слова Моди Reuters.
Такими словами индийский лидер отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся CoViD-19, который составил 349 тысяч человек за последние 24 часа. В клиниках Дели остро не хватает коек и медицинского кислорода. Только в пятницу от нехватки кислорода умерло не менее 25 человек. Врачи объявили, что не могут оказать медицинскую помощь такому количеству инфицированных.
Ранее Лайф писал о том, что в Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах.
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