"Буря потрясла нацию": В Индии заявили о "коронавирусном шторме"

"Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию", — приводит слова Моди Reuters.

Такими словами индийский лидер отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся CoViD-19, который составил 349 тысяч человек за последние 24 часа. В клиниках Дели остро не хватает коек и медицинского кислорода. Только в пятницу от нехватки кислорода умерло не менее 25 человек. Врачи объявили, что не могут оказать медицинскую помощь такому количеству инфицированных.