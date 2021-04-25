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В Германии сенатор сочла "фантомными" дебаты о закупках "Спутника V"

Она полагает, что сейчас стране нужно принять быстрые меры и привить как можно больше людей.

25 апреля 2021, 21:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сенатор Берлина по экономическим вопросам от партии "Зелёные" Рамона Поп выступила против закупок Германией российской вакцины "Спутник V". Она назвала фантомными дискуссии о приобретении препарата.

"Задача, чтобы в ближайшие недели удалось привить гораздо больше жителей против коронавируса. Здесь нужны быстрые меры, а не такие фантомные дебаты, как о приобретении вакцины "Спутник V", — приводит её слова DPA.

Ранее Лайф писал, что Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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