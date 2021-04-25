В Германии сенатор сочла "фантомными" дебаты о закупках "Спутника V"

Сенатор Берлина по экономическим вопросам от партии "Зелёные" Рамона Поп выступила против закупок Германией российской вакцины "Спутник V". Она назвала фантомными дискуссии о приобретении препарата.

"Задача, чтобы в ближайшие недели удалось привить гораздо больше жителей против коронавируса. Здесь нужны быстрые меры, а не такие фантомные дебаты, как о приобретении вакцины "Спутник V", — приводит её слова DPA.