Госдепу указали на связь советника Байдена с подготовкой переворота в Белоруссии
Ведомству рекомендовали "искать правду" о заговоре у Майкла Карпентера.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Белорусский государственный телеканал указал на участие США в подготовке переворота и покушения на убийство президента страны Александра Лукашенко. Журналисты уверены, что Госдепартаменту надо искать истину в Белом доме у советника американского лидера Джо Байдена — Майкла Карпентера.
"Это всё действительно серьёзно. И без Соединённых Штатов не обошлось... Подскажем, где Вашингтону искать правду. В самом Вашингтоне! У советника Байдена Майкла Карпентера. Он расскажет, если захочет", — заявили авторы расследования.
Подробности телеканал готовится обнародовать на следующей неделе. Будет "очень много важного, интересного и шокирующего", пообещали журналисты.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.
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