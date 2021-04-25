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Госдепу указали на связь советника Байдена с подготовкой переворота в Белоруссии

Ведомству рекомендовали "искать правду" о заговоре у Майкла Карпентера.

25 апреля 2021, 20:44
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Белорусский государственный телеканал указал на участие США в подготовке переворота и покушения на убийство президента страны Александра Лукашенко. Журналисты уверены, что Госдепартаменту надо искать истину в Белом доме у советника американского лидера Джо Байдена — Майкла Карпентера.

"Это всё действительно серьёзно. И без Соединённых Штатов не обошлось... Подскажем, где Вашингтону искать правду. В самом Вашингтоне! У советника Байдена Майкла Карпентера. Он расскажет, если захочет", — заявили авторы расследования.

Подробности телеканал готовится обнародовать на следующей неделе. Будет "очень много важного, интересного и шокирующего", пообещали журналисты.

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"Признаю себя виновным": В Белоруссии показали видео с участниками заговора против Лукашенко

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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