"Историческое событие": Кравчук похвастался достижением Киева на переговорах по Донбассу

Введение дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, предложенных Украиной, станет важным шагом на пути к миру в регионе, заявил глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие", — отметил Кравчук в эфире телеканала "Дом".

По словам главы делегации, сейчас документ совершенствует рабочая группа. После чего он будет вынесен на утверждение, которое состоится 28 апреля. Это будет "очень важный шаг к установлению мира в Донбассе", заключил политик.

Ранее Лайф писал о том, что Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск.

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