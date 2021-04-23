Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск
Белорусского президента Александра Лукашенко он назвал вассалом России.
Фото © ТАСС / Бабкин Владимир
Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны. Он считает, что Белоруссия фактически подчинена РФ.
"Я туда (в Минск. — Прим. Лайфа) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет", — сказал он в эфире украинского Четвёртого канала.
Кравчук объяснил своё решение тем, что Белоруссия якобы подотчётна России, а президент республики Александр Лукашенко "является вассалом". Кроме того, считает украинский политик, многие страны могут захотеть стать переговорной площадкой между Россией и Украиной.
Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. Кравчук же ранее предлагал перенести переговоры по Донбассу в Польшу.
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