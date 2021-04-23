Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны. Он считает, что Белоруссия фактически подчинена РФ.

"Я туда (в Минск. — Прим. Лайфа) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет", — сказал он в эфире украинского Четвёртого канала.

Кравчук объяснил своё решение тем, что Белоруссия якобы подотчётна России, а президент республики Александр Лукашенко "является вассалом". Кроме того, считает украинский политик, многие страны могут захотеть стать переговорной площадкой между Россией и Украиной.

Авторы