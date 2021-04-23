Автоюрист увидел возможную коррупционную схему при введении новых штрафов для водителей

Автоюрист Алексей Чугаев в беседе с Лайфом оценил возможность введения в РФ новых штрафов за видеорегистраторы, плёнку на фарах, и не только. В частности, речь идёт про сведения о неисправности двигателя, сохранённые в памяти бортового компьютера машины.

"Чтобы ошибку прочитать в бортовом компьютере, прибор должен быть сертифицирован. И как это на месте будет выявляться? Либо это будет старая ошибка, не снятая давно, а человеку её будут выписывать. Очень много вопросов, ведь такого в практике нигде нет. Учитывая наших инспекторов, это будет дополнительная коррупционная составляющая, так как я уверен, что-то не будет прописано надлежащим образом", — сказал он.

Чугаев также высказался про наказания для водителей за деформирование бампера. Он отметил, что это потенциальная опасность для пешеходов. И если фактически оголены внутренности бампера, то наказание за это является благим намерением. Дело в том, что при возможном ДТП пешеходу может быть причинён существенный вред.

"Касательно смены резины, то да, встречаются такие индивиды, у которых отсутствует чувство самосохранения напрочь, особенно те, кто ездят на летней зимой. Если же ездит летом на шипованной резине, сцепление не такое хорошее. Это, конечно, поможет обезопасить других участников дорожного движения от таких несознательных водителей", — подытожил автоюрист.

Ранее депутат Госдумы предложил увеличить в два раза срок предоставляемой скидки для оплаты штрафа за нарушение ПДД. Предполагается, что это не только увеличит собираемость, но и поможет гражданам сберечь деньги.

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