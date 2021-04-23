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Ввести в России новые штрафы предложили в ГИБДД: за видеорегистраторы, плёнку на фарах и не только

Обновлённые правила могут быть утверждены в 2022 году, туда могут внести и несколько других поводов наказывать водителей.

23 апреля 2021, 02:15
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<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

ГИБДД планирует в 2022 году значительно увеличить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Соответствующий законопроект уже подготовили в МВД.

Как пишет "Коммерсант", новые санкции будут начинаться от штрафов в 500 рублей. Самой серьёзной санкцией станет лишение водительских прав. Часть запретов взята из техрегламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" 2011 года.

Так, с весны 2022 года могут начать штрафовать за эксплуатацию авто на шипованной резине летом, мешающий обзору видеорегистратор, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, плёнку на фарах.

Нарушением также станут сведения о неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих за линию бампера.

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Ранее депутат Госдумы предложил увеличить в два раза срок предоставляемой скидки для оплаты штрафа за нарушение ПДД. Предполагается, что это не только увеличит собираемость, но и поможет гражданам сберечь деньги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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