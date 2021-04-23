Россиянам решили без суда списать более миллиарда рублей долгов

В рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущена минувшей осенью, россиянам спишут 1,15 миллиарда рублей долгов. Об этом рассказали в проекте "Федресурс". Согласно данным на 20 апреля, упрощённую практику списания долгов проходит 3,3 тысячи россиян.

"Общий объём задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 миллиарда рублей. А средняя сумма — 348,8 тысячи", — сообщил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин, передают "Известия".

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова, граждане России недостаточно активно используют этот механизм. Они боятся прибегать к новой для них процедуре из-за недостаточного информирования, полагает он. Это вполне естественно, поскольку лишь в марте начали появляться первые завершённые процедуры.

Ранее Лайф рассказывал, что в России за I квартал 2021 года число признанных банкротами граждан достигло 40,57 тысячи, что на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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