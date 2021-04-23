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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 мая

Повышение коснётся работающих и недавно вышедших на отдых пенсионеров, а также членов лётных экипажей гражданской авиации.

23 апреля 2021, 01:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Названы категории граждан, которые могут рассчитывать на получение повышенной пенсии уже с 1 мая. Как отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, изменения коснутся в том числе пенсионеров, прекративших трудовую деятельность несколько месяцев назад.

На дополнительные соцвыплаты также могут рассчитывать члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, бывшие работники угольной отрасли. Доплата им положена в связи с особыми условиями труда.

"При этом обратиться за назначением или перерасчётом указанных доплат они должны были в период с 1 января по 31 марта, без подачи заявления деньги выплачивать не начнут", — пояснила Финогенова агентству "Прайм".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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