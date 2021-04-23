Изменятся уведомления и мессенджер: появились подробности о новшествах iOS 15

Версия операционной системы iOS 15 для устройств Apple предусматривает новый способ получения уведомлений. Также изменятся домашний экран iPad и экран блокировки. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По их данным, пользователи самостоятельно смогут устанавливать режим работы смартфона, например "за рулём", "работаю" или "сплю", и выбирать, какие именно уведомления будут приходить на гаджет во время каждого из режимов. Также можно будет устанавливать автоматический ответ на сообщения. Официально обновление представят в июне на Всемирной конференции разработчиков, а выйдет iOS 15 осенью этого года.

Отмечается, что домашний экран iPad подвергнется самой значительной переработке с момента запуска устройства в 2010 году. Пользователи смогут размещать виджеты в любом месте. Кроме того, в iOS 15 появятся дополнительные меры защиты персональных данных пользователей. Алгоритмы будут указывать человеку, какие приложения незаметно собирают информацию о нём.

Также в Apple трудятся над обновлением iMessage, из которого хотят сделать полноценную социальную сеть. Эта работа ещё на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что Apple представила новое поколение iPad Pro. Новинка получила процессор M1, как у новейших iMac.

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