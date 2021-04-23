Медведев сравнил нынешние отношения России и США с Карибским кризисом

Отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что санкции и противоборство ведут к "перманентной нестабильности" в мире.

"Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", — говорится в тексте статьи Медведева, написанной для РИА "Новости".

Он напомнил об аналогичной ситуации, которая сложилась в 1962 году между Америкой и Советским Союзом, — Карибском кризисе. Тогда американцы пошли на открытую конфронтацию, даже готовили полноценное вторжение на Кубу.

Как отмечает Медведев, ту ситуацию "в пяти минутах от войны" смогли спасти лидеры двух сверхдержав. Они сохраняли трезвость ума и вели равноправный диалог, причём он шёл не через язык угроз и ультиматумов, а через компромиссы.

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