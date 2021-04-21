Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию, заявил, что недружественные акции в отношении Москвы со стороны Запада не прекращаются. Глава государства назвал новым видом спорта попытки цеплять Россию. По его словам, Россия ведёт себя сдержанно, хотя вокруг неё, "как вокруг Шерхана, собираются всякие гиены".
"Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет", — рассуждает президент.
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