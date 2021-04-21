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Путин: В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест

По словам президента РФ, в приоритетном порядке эти места необходимо отдавать в региональные высшие учебные заведения.

21 апреля 2021, 10:19

В ближайшие два года количество бюджетных мест в вузах будет увеличено, причём приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники", — сказал глава государства, отметив, что такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет практически ни в одной стране мира.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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