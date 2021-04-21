Путин: В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест

В ближайшие два года количество бюджетных мест в вузах будет увеличено, причём приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники", — сказал глава государства, отметив, что такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет практически ни в одной стране мира.