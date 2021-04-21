Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин: Электронная виза в Россию должна оформляться за четыре дня

21 апреля 2021, 10:17

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить дистанционное и без лишних формальностей оформление электронной визы в Россию за четыре дня. Поручение прозвучало в ходе оглашения послания Федеральному собранию страны.

"Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", — заявил глава государства. парламенту.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1