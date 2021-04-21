Путин: Электронная виза в Россию должна оформляться за четыре дня

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить дистанционное и без лишних формальностей оформление электронной визы в Россию за четыре дня. Поручение прозвучало в ходе оглашения послания Федеральному собранию страны.

"Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", — заявил глава государства. парламенту.