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Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности

По словам президента, нужно обеспечить независимость нашей страны в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики.

21 апреля 2021, 10:12
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Россия должна иметь собственный надёжный и мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

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"У нас должен быть мощный, надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики",  распорядился он.

В ходе послания Путин также заявил, что в случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, российские учёные должны быть готовы в течение четырёх дней разработать свои тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины.

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Отметим, что в самом начале оглашения послания Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в период пандемии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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