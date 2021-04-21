Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности

Россия должна иметь собственный надёжный и мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"У нас должен быть мощный, надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики", — распорядился он.

В ходе послания Путин также заявил, что в случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, российские учёные должны быть готовы в течение четырёх дней разработать свои тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины.

Отметим, что в самом начале оглашения послания Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в период пандемии.

Авторы