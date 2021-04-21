Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности
По словам президента, нужно обеспечить независимость нашей страны в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Россия должна иметь собственный надёжный и мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"У нас должен быть мощный, надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики", — распорядился он.
В ходе послания Путин также заявил, что в случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, российские учёные должны быть готовы в течение четырёх дней разработать свои тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины.
Отметим, что в самом начале оглашения послания Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в период пандемии.
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