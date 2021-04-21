Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
Глава государства отметил, что только так получится победить смертельно опасную болезнь.
Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Видео LIFE
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России, сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", — сказал Путин.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
14 апреля Путин привился повторно и призвал всех последовать его примеру. Даже тех, кто уже переболел.
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