Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России, сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", — сказал Путин.