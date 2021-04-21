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Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Глава государства отметил, что только так получится победить смертельно опасную болезнь.

21 апреля 2021, 09:19

Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Видео LIFE

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России, сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", — сказал Путин.

"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян

"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

14 апреля Путин привился повторно и призвал всех последовать его примеру. Даже тех, кто уже переболел.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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