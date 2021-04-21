Путин — о пандемии коронавируса: Была твёрдая уверенность, что мы преодолеем все испытания
Президент России отметил, что граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. И благодаря сплочённости удалось сработать на опережение.
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Президент России Владимир Путин заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Эпидемия наступала, но наряду с естественно большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение", — сказал Путин.
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При этом ранее глава государства уже отмечал, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать следовать мерам предосторожности. Кроме того, президент призвал россиян последовать его примеру и сделать прививку от ковида.
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