Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин — о пандемии коронавируса: Была твёрдая уверенность, что мы преодолеем все испытания

Президент России отметил, что граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. И благодаря сплочённости удалось сработать на опережение.

21 апреля 2021, 09:19

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Эпидемия наступала, но наряду с естественно большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение", — сказал Путин.

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

При этом ранее глава государства уже отмечал, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать следовать мерам предосторожности. Кроме того, президент призвал россиян последовать его примеру и сделать прививку от ковида.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Из-за карантина КНДР покинули последние сотрудники гуманитарных организаций

сегодня в 10:14

Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности

сегодня в 10:12
Life

Путин заявил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковки

сегодня в 10:12

Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей

сегодня в 10:09

Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

сегодня в 10:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1