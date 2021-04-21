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В России вновь зарегистрировали менее 8,5 тысячи случаев коронавируса

При этом 9644 человека за прошедшие сутки смогли полностью побороть болезнь.

21 апреля 2021, 08:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки выявили 8271 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 12,2% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+1988), Санкт-Петербурге (+693), Подмосковье (+586), Ростовской (+234) и Нижегородской (+192) областях.

Отметим, что за прошедшие сутки полностью побороть болезнь удалось 9644 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 4 352 873. За всё время в России зафиксировали 4 727 125 случаев CoViD-19, зарегистрировали 106 706 летальных исходов, из которых 399 — за последние 24 часа.

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Ранее Лайф рассказывал, что британский коронавирус-мутант обнаружен ещё в пяти странах. С осени этот вариант источника пандемии нашли уже в 137 государствах. Он распространяется быстрее, но на тяжести заболевания не сказывается.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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