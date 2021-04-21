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Психолог объяснил, как избежать профессионального выгорания

Эксперт подчеркнул, что работа в любом случае должна приносить удовольствие, иначе проблемы с психическим здоровьем наступят довольно быстро.

21 апреля 2021, 08:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ощутить на себе разрушительные последствия профессионального выгорания могут сотрудники, занятые в различных областях. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с телеканалом "Звезда".

"Работа для человека является либо способом самореализации, либо способом существования и заработка. Выгорание наступает, если человеку не удаётся достигнуть творческих высот или его зарплатные ожидания не оправдываются", — рассказал эксперт.

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При этом он рекомендует не торопиться с увольнением. По словам психолога, сложный период легче пережить, если правильно подойти к решению проблем. Так, если у человека появилось ощущение, что он занимается не своим делом, то нужно попробовать увидеть в работе новые смыслы, выйти на другие уровни мастерства и компетенции. А если не оправдались зарплатные ожидания, то необходимо определиться в приоритетах.

В любом случае, по словам Кичаева, работа должна приносить удовольствие, иначе выгорание не заставит себя долго ждать и окажет негативное влияние на здоровье.

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Ранее психолог назвал привычки, которые мешают разбогатеть. По словам специалиста, найти в жизни можно всё и всегда, но вопрос в том, что за это придётся чем-то заплатить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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