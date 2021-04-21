"Её практически уже не существует": Министр спорта России в беседе с Лайфом оценил проект футбольной Суперлиги

Министр спорта России оценил проект футбольной Суперлиги. Видео © LIFE

Проекта Суперлиги, о создании которой было объявлено 19 апреля, уже практически не существует. Об этом Лайфу рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

"А её практически, можно сказать, уже не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила со стороны Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, нашего Российского футбольного союза. Абсолютно поддерживаю это мнение", — сказал Матыцин.

Напомним, что изначально 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги — альтернативы Лиге чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого. Вскоре стали появляться сообщения, что команды готовятся к выходу из проекта. Первым это сделал "Манчестер Сити". Позже аналогичное решение приняли "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур". Позднее появились сообщения о том, что проект Суперлиги прекратил своё существование, но официального заявления ещё не было.

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