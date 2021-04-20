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Последствия Суперлиги: "Ливерпуль" выставляют на продажу, а президент "Юве" подал в отставку

Иностранные СМИ сообщают о последствиях неудачного запуска Суперлиги.

20 апреля 2021, 19:50

Фото © РА / Clive Brunskill

После новостей о роспуске футбольной Суперлиги стало известно, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли оставил свой пост. Об этом пишет издание talkSPORT.

Также отмечается, что подал в отставку с поста председателя правления "Манчестер Юнайтед" и Эд Вудворд. Помимо этого, падают и акции клуба. Компания Fenway Sports Group якобы выставила на продажу "Ливерпуль".

Отметим, что пока никаких официальных заявлений не было. Однако, по информации ряда СМИ, клубы – участники Суперлиги экстренно собрались для обсуждения роспуска.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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